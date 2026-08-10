Yeşilay\'dan Milli Eğitim\'e Ziyaret

Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'e ziyarette bulundu.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre Tüysüz, göreve yeni başlayan Bilgin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Tüysüz, Bilgin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılacak ortak çalışmalar görüşüldü.