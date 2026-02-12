Yeşilay\'dan MÜSİAD\'a Ziyaret

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tokat Başkanı İhsan Misafir'i ziyaret etti.
Ateş, Misafir'i ziyaret ederek bir süre görüştü.
Görüşme esnasında YEDAM'ın tanıtımı ve eğitim planlaması ile Kariyer Günleri Buluşması kapsamında yapılabilecek iş birlikleri üzerine değerlendirmede bulunuldu.
Ateş, bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştirilen çalışmalara verdiği destekten ötürü Misafir'e teşekkür etti.
