Yeşilay'dan 'Sıfırdan Başlıyoruz' Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay'dan 'Sıfırdan Başlıyoruz' Projesi

11.03.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Bolu, erken çocuklukta bağımlılıkla mücadele için yeni bir proje başlattı.

Yeşilay Bolu Şubesince, bağımlılıkla mücadelede önceliği ve uzun vadeli yaklaşımı hedefleyen "Sıfırdan başlıyoruz" projesi hayata geçirildi.

Yeşilay Bolu Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Sıfırdan başlıyoruz" projesi kapsamında özellikle 0-3 yaş ve 4-7 yaş aralığındaki çocukların gelişim dönemlerine odaklanan faaliyetler gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaşamın ilk yıllarının bireyin fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişiminin en hızlı gerçekleştiği dönemleri kapsadığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıllarda kazanılan alışkanlıklar, bireyin ilerleyen yaşlardaki davranışlarının temelini oluşturuyor. Yeşilay Bolu Şubesi de bu bilimsel gerçeklikten hareketle bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sorun ortaya çıktıktan sonra değil, erken çocukluk döneminden itibaren önleyici çalışmalarla yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu doğrultuda Yeşilay Bolu Şubesi, ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri, ebeveyn eğitimleri, okul öncesi kurumlarla işbirliği ve çocuklara yönelik sağlıklı yaşam temalı etkinlikler gerçekleştiriyor. Çalışmalarda özellikle sağlıklı beslenme alışkanlıkları, ekran kullanımının dengelenmesi, hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve çocukların duygusal gelişimini destekleyen aile tutumları gibi konular ele alınıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden, "Bağımlılıkla mücadelede kalıcı başarı elde etmek istiyorsak, işe en baştan başlamamız gerekiyor. Çocuklarımızın hayatının ilk yıllarında sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırabilirsek, ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri bağımlılık risklerini büyük ölçüde azaltabiliriz. Bu nedenle Yeşilay Bolu Şubesi olarak çalışmalarımızda özellikle erken çocukluk dönemine odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan 'Sıfırdan Başlıyoruz' Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:26:08. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilay'dan 'Sıfırdan Başlıyoruz' Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.