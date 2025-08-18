Yeşilay, Giresun'da Eczaneleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Yeşilay, Giresun'da Eczaneleri Ziyaret Etti

18.08.2025 16:59
Yeşilay Giresun Şubesi, bağımlılıkla mücadeleye dair eczanelerde bilgilendirme yaptı.

Yeşilay Giresun Şubesi ve Giresun Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri, eczaneleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yeşilay Giresun Şubesinden yapılan açıklamada, eczanelerin toplumun en çok uğradığı sağlık noktalarından olduğu belirtildi.

Yeşilay ve YEDAM yetkililerinin, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler sundukları eczacılara, broşür ve bilgilendirme materyalleri dağıttığı ifade edildi.

Açıklamada, yapılan bilgilendirmeler sayesinde daha çok kişiye ulaşıldığına işaret edilerek, "YEDAM'ın sunduğu ücretsiz danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerini vatandaşlarımıza tanıtmak, tüm bağımlılık türlerinin önlenmesinde büyük önem taşıyor. Destek almak isteyen herkes 115 hattını arayabilir." denildi.

Ziyaretlerin farklı kurum ve kuruluşlara yönelik devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

giresun, Son Dakika

