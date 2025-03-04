Yeşilay Haftası'nda Bağımlılığa Dikkat

Güncel

Yeşilay Bozyazı İlçe Temsilcisi Murat Baturay, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baturay, mesajında, bağımlılıkla mücadele eden kişilere Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) ücretsiz destek sunduğunu belirtti.

İhtiyaç duyan herkesin Yeşilay'ın rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabileceğini ifade eden Baturay, mesajında şunları kaydetti:

"Bağımlılıklarla mücadele sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Özellikle gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, onlara sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak hepimizin görevidir. Yeşilay olarak sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Okullarda bilinçlendirme seminerleri, farkındalık çalışmalarıyla Yeşilay'ın misyonunu daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Tüm halkımızı bu etkinliklere katılmaya ve sağlıklı yaşam hareketine destek vermeye davet ediyoruz."