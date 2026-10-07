Yeşilay Hatay Şube Başkanı Bilgin, Kaymakam Akdaş'a bağımlılıkla mücadeleyi anlattı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Hatay Şube Başkanı Bilgin, Antakya Kaymakamı Akdaş'ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette Akdaş, Yeşilay Hatay Şubesine başarılar diledi; bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.
Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş'ı ziyaret etti.
Bilgin, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Akdaş'a bilgi verdi.
Akdaş da Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA
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