Yeşilay İzmir Etkinlikleriyle Sağlıklı Yaşamı Teşvik Edecek - Son Dakika
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Yeşilay İzmir Etkinlikleriyle Sağlıklı Yaşamı Teşvik Edecek

Yeşilay İzmir Etkinlikleriyle Sağlıklı Yaşamı Teşvik Edecek
12.06.2026 12:32
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Yeşilay İzmir Şubesi, 14-18 Haziran'da etkinliklerle bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekiyor.

Yeşilay İzmir Şubesi Başkanı Ömer Yahşi, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla 14 ve 18 Haziran'da düzenleyecekleri etkinliklere tüm İzmirlileri davet etti.

Balçova Termal Otel'de basın toplantısı düzenleyen Yahşi, Yeşilay'ın İzmir'deki faaliyetleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeşilay'ın 106 yıl önce işgale ve bağımlılığa karşı bir direniş ruhuyla kurulduğunu ifade eden Yahşi, 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Bakanlar Kurulu imzasıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü kazandığını hatırlattı.

İzmir'de nisan ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısının katılımıyla gençlik merkezleri, YEDAM'lar, ilçe temsilcilikleri ve spor alanlarından oluşan 13 merkezin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Yahşi, Buca, Karabağlar, Konak ve Ege Üniversitesi bünyesinde olmak üzere kentte dört YEDAM ile hizmet verdiklerini, bu merkezlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

YEDAM'larda tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına yönelik ücretsiz ve tam mahremiyet esasıyla destek sağlandığını vurgulayan Yahşi, merkeze başvuran danışanların bilgilerinin hiçbir kurumla paylaşılmadığına dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda telefon kullanımına yönelik kısıtlamasının akademik başarıyı artırdığını belirten Yahşi, sosyal medya platformlarına yönelik yasal düzenlemeleri ve düzenleyici adımları bir öğretmen ve baba olarak doğru bulduğunu ifade etti.

İzmir'de gerçekleştirilecek organizasyonlara değinen Yahşi, şunları kaydetti:

"14 Haziran'da 81 ille eş zamanlı olarak Konak Meydanı'nda bisiklet turu programı düzenleyeceğiz. Bu etkinlikte öğrencilerimizle sağlıklı yaşam için pedal çevireceğiz. 18 Haziran'da ise Gündoğdu Meydanı'nda büyük bir festival gerçekleştireceğiz. İzmir'de ilk kez uyguladığımız Sağlıklı Yaşam Ligi kapsamında 207 okuldan 125 bin öğrenciye ulaştık. Bu projenin finalinde drapaj yarışmaları, meslek liselerimizin sunumları, sahne gösterileri, halk oyunları ve kitap okuma kulüplerinin etkinlikleri yer alacak. Çocuklarımızın bağımsız, özgür ve iradesine hakim bireyler olarak yetişmesi için tüm halkımızı Yeşilay bayrağı altında buluşmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay İzmir Etkinlikleriyle Sağlıklı Yaşamı Teşvik Edecek - Son Dakika

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