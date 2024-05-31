Yeşilay İzmir Şubesi, Muhtarlarla Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenledi

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Yeşilay İzmir Şubesi tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında "Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele" etkinliği düzenledi.

İzmir Şehir Hastanesi Oditoryumu'nda yaklaşık 400 muhtarın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, tütün endüstrisinin gençleri hedef aldığı, erken yaşta başlayan tütün kullanımının bağımlılık riskini artırdığı anlatıldı.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine ulaşmak için Yeşilay'a destek beklediklerini belirtti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç da nikotinsiz bir yaşam tarzı sürdürmenin faydalarını muhtarlarla paylaştı.

Oturum, katılımcıların bağımlılıkla ilgili konulardaki bilgilerini test eden Kahoot oyunuyla tamamlandı.

Yarışma sonucunda ilk 3'e giren İzmirli muhtarlara çeşitli hediyeler verildi.