Yeşilay İzmir Şubesi, Muhtarlarla Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Yeşilay İzmir Şubesi, Muhtarlarla Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenledi

Yeşilay İzmir Şubesi, Muhtarlarla Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenledi

Yeşilay İzmir Şubesi, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında 'Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele' etkinliği düzenledi. İzmir Şehir Hastanesi Oditoryumu'nda gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 400 muhtar katıldı. Etkinlikte, tütün endüstrisinin gençleri hedef aldığı ve erken yaşta başlayan tütün kullanımının bağımlılık riskini artırdığı vurgulandı. Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, toplumun her kesimine ulaşmak için Yeşilay'a destek beklediklerini belirtti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç ise nikotinsiz bir yaşam tarzının faydalarını muhtarlarla paylaştı. Etkinlik, katılımcıların bağımlılıkla ilgili bilgilerini test ettiği Kahoot oyunuyla sona erdi. İzmirli muhtarlar arasında yapılan yarışmada ilk 3'e girenler çeşitli hediyeler kazandı.

31.05.2024 11:39
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Yeşilay İzmir Şubesi tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında "Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele" etkinliği düzenledi.

İzmir Şehir Hastanesi Oditoryumu'nda yaklaşık 400 muhtarın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, tütün endüstrisinin gençleri hedef aldığı, erken yaşta başlayan tütün kullanımının bağımlılık riskini artırdığı anlatıldı.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine ulaşmak için Yeşilay'a destek beklediklerini belirtti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç da nikotinsiz bir yaşam tarzı sürdürmenin faydalarını muhtarlarla paylaştı.

Oturum, katılımcıların bağımlılıkla ilgili konulardaki bilgilerini test eden Kahoot oyunuyla tamamlandı.

Yarışma sonucunda ilk 3'e giren İzmirli muhtarlara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay İzmir Şubesi, Muhtarlarla Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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