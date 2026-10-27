Yeşilay Tekirdağ Şubesi yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol\'u ziyaret etti

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

Erdoğan ve Yeşilay Tekirdağ Şubesi yönetimi, Yeniyol ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeniyol, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığı görevine seçilen Erdoğan'ı tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi.