Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Sabahın İlk Işıklarıyla Sahada - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Sabahın İlk Işıklarıyla Sahada

17.07.2026 09:27  Güncelleme: 10:01
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilçam Mahallesi'nde altyapı, pazar yeri ve ulaşım düzenlemelerini içeren kapsamlı dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca Yunus Emre ve Karacaoğlan mahallelerinde yeni kent bostanları için alanları gezdi.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilçam Mahallesi'nde yapılacak yatırımları yerinde inceledi. Yunus Emre ve Karacaoğlan mahallelerinde kurulacak yeni kent bostanlarının alanlarını da gezen Başkan Eşki, "Altyapı sorunlarını geride bırakan, ulaşımı rahatlayan ve yeni yaşam alanları kazanan bir Yeşilçam'ı çok yakında Bornovalılarla buluşturacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle gezilerini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Şantiyesi'ni ziyaret ederek mesaiye başlayan belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Eşki, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Şantiye ziyaretinin ardından saha incelemelerine geçen Başkan Eşki, Yeşilçam Mahallesi'nde yapılması planlanan yatırımları yerinde değerlendirerek bölgenin ihtiyaçlarını ve öncelikli sorunlarını ilgili birim müdürleriyle birlikte tespit etti.

YEŞİLÇAM İÇİN KAPSAMLI DÖNÜŞÜM HAZIRLIĞI

İncelemelerinin ardından Yeşilçam Mahallesi'nde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ömer Eşki, altyapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından üstyapı düzenlemelerine hızla başlanacağını söyledi.

Yeşilçam'ın yıllardır süregelen birçok problemi olduğunu ifade eden Başkan Eşki, "İZSU artık buraya girerek yapması gereken son ana kazıları gerçekleştirecek. Bunun ardından biz de gerekli tüm asfalt çalışmalarına başlayacağız. Sadece asfaltla yetinmeyeceğiz. Mahalleye yeni bir pazar yeri kazandırmak istiyoruz. Pazar yerinin taşınmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışını da yeniden düzenleyeceğiz. Bir sokak geliş, bir sokak gidiş olacak şekilde ulaşım planlaması yapılacak, otobüs güzergahları da buna göre revize edilecek. Böylece hem trafik rahatlayacak hem de yıllardır park sorunu yaşayan vatandaşlarımız önemli ölçüde nefes alacak. Göreve gelirken söz verdiğimiz gibi Yeşilçam bambaşka bir yer olacak. Çok farklı bir kimliğe kavuşacak. Bunun için öncelikle altyapı sorunlarının tamamen çözüldüğü bir döneme giriyoruz. Çok yakında tüm problemlerini geride bırakmış yeni bir Yeşilçam göreceğiz" diye konuştu.

YENİ KENT BOSTANLARI İÇİN İNCELEME YAPTI

Başkan Eşki, Yeşilçam Mahallesi'ndeki programının ardından Yunus Emre ve Karacaoğlan mahallelerine geçerek bu bölgelerde hayata geçirilecek yeni kent bostanlarının kurulacağı alanlarda incelemelerde bulundu. İlgili teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Eşki, Bornova'da üretimi, dayanışmayı ve sağlıklı yaşamı destekleyen kent bostanlarının sayısını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Sabahın İlk Işıklarıyla Sahada - Son Dakika

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