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Yeşilçam aktörü Cevdet Arıkan'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Yeşilçam aktörü Cevdet Arıkan'ın cenazesi toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden Yeşilçam aktörü Cevdet Arıkan'ın cenazesi, Tarsus Güney Kabristanı'nda düzenlenen törenle defnedildi. Arıkan'ın eşi, çocukları ve sevenleri törene katıldı. Arıkan, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Yeşilçam aktörü Cevdet Arıkan\'ın cenazesi toprağa verildi
20.12.2023 - 15:09,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden sinema sanatçısı Cevdet Arıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

"Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan 76 yaşındaki Yeşilçam aktörü için Yeşil Mahalle'deki Tarsus Güney Kabristanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Arıkan'ın eşi Kadife Arıkan, çocukları ve Kaymakam Kadir Sertel Otcu ile sevenleri katıldı.

Arıkan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta defnedildi.

Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Arıkan, dün Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlanmış, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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