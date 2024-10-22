Yeşilçam Şarkıları Konseri Niğde'de

Niğde Belediyesi tarafından "Yeşilçam Şarkıları Konseri" gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının sevilen eserlerinin seslendireceği konser, 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Şef Rüstem Kılınç yönetiminde düzenlenecek etkinlikte, geçmişten bugüne Türk sinemasının sevilen şarkı ve türküleri seslendirilecek.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları konsere davet etti.
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