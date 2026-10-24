Yeşiller adayı Tondelier, Trappes saldırısı sonrası 'Irkçılık öldürür' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeşiller adayı Tondelier, Trappes saldırısı sonrası 'Irkçılık öldürür' diyerek tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşiller Partisi cumhurbaşkanı adayı Marine Tondelier, Trappes saldırısı sonrası ırkçı söylemlerin normalleştirilmesine tepki gösterdi. Tondelier, saldırıda 12 yaşındaki kız çocuğunun vücuduna 8 mermi sıkılmasını örnek göstererek 'Irkçılık öldürür' dedi.

Fransa'da Yeşiller (EELV) Partisi cumhurbaşkanı adayı Marine Tondelier, ülkede televizyon kanallarında ve siyasetçilerin söylemlerinde ırkçı söylemlerin "normalleştirildiğini" belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Paris'te Sarı Yeleklilerin eylemine katılan Tondelier, burada yaptığı açıklamada, Trappes kentinde dün düzenlenen terör saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tondelier, ülkedeki televizyon kanallarında ve bu kanalların aktardığı siyasetçilerin konuşmalarında ırkçı söylemlerin "normalleştirildiğini" kaydederek, bu duruma yönelik tepkisini dile getirdi.

"Dün onların söylemlerinin ne kadar tehlikeli olduğunun örneğini gördük." diyen Tondelier, her hayatın eş değer olduğunu ve Fransa'da kaybettikleri her canı aynı şekilde kınadıklarını vurguladı.

Tondelier, "Dün Trappes'da yaşananlarla ilgili bazılarının son derece temkinli ve rahatsız olduğunu görüyorum. Muhtemelen kendilerini bu durumdan sorumlu hissediyorlar ve sorumlu hissetmekte haklılar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kişilerin ırkçı ifadelerine son vermesini istediğini anlatan Tondelier, "Irkçılık öldürür." dedi.

Tondelier, sarf edilen bu ifadelerin dünkü terör saldırısında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun vücuduna 8 mermi sıkılması gibi trajik sonuçlara neden olduğunu ifade etti.

Trappes ve komşu kenti La Verriere'de dün 1 kişi bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi ağır yaralanmıştı.

Saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu. Saldırıya tepki gösteren Macron, her türlü ırkçılıkla mücadele çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA
PolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
16:13
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
15:46
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı
Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 17:21:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Yeşiller adayı Tondelier, Trappes saldırısı sonrası 'Irkçılık öldürür' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei