Yeşiller adayı Tondelier, Trappes saldırısı sonrası 'Irkçılık öldürür' diyerek tepki gösterdi

Fransa'da Yeşiller (EELV) Partisi cumhurbaşkanı adayı Marine Tondelier, ülkede televizyon kanallarında ve siyasetçilerin söylemlerinde ırkçı söylemlerin "normalleştirildiğini" belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Paris'te Sarı Yeleklilerin eylemine katılan Tondelier, burada yaptığı açıklamada, Trappes kentinde dün düzenlenen terör saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tondelier, ülkedeki televizyon kanallarında ve bu kanalların aktardığı siyasetçilerin konuşmalarında ırkçı söylemlerin "normalleştirildiğini" kaydederek, bu duruma yönelik tepkisini dile getirdi.

"Dün onların söylemlerinin ne kadar tehlikeli olduğunun örneğini gördük." diyen Tondelier, her hayatın eş değer olduğunu ve Fransa'da kaybettikleri her canı aynı şekilde kınadıklarını vurguladı.

Tondelier, "Dün Trappes'da yaşananlarla ilgili bazılarının son derece temkinli ve rahatsız olduğunu görüyorum. Muhtemelen kendilerini bu durumdan sorumlu hissediyorlar ve sorumlu hissetmekte haklılar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kişilerin ırkçı ifadelerine son vermesini istediğini anlatan Tondelier, "Irkçılık öldürür." dedi.

Tondelier, sarf edilen bu ifadelerin dünkü terör saldırısında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun vücuduna 8 mermi sıkılması gibi trajik sonuçlara neden olduğunu ifade etti.

Trappes ve komşu kenti La Verriere'de dün 1 kişi bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi ağır yaralanmıştı.

Saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu. Saldırıya tepki gösteren Macron, her türlü ırkçılıkla mücadele çağrısı yapmıştı.