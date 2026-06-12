Mardin'de Yeşilli Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika
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Mardin'de Yeşilli Kiraz Festivali Başladı

Mardin\'de Yeşilli Kiraz Festivali Başladı
12.06.2026 22:40
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Mardin Yeşilli'de 18. Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, kortej yürüyüşü ve gösterilerle başladı. Vali Akkoyun, festivalin birlik, beraberlik ve tarımsal tanıtıma katkı sağladığını vurguladı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" başladı.

Kaymakamlık ile belediye tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festival dolayısıyla ilçe meydanında açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ile davetliler, Türk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

Yeşilli Gençlik Merkezi'nde devam eden programda mehter takımı gösterisi ile davul, zurna, erbane ve zeybek gösterileri sunuldu.

Festival kapsamında yöresel ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı stantlar da açıldı.

Programda konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 18'incisi düzenlenen Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu tür festivallerde oluşan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu yaşatarak gelecek nesillere miras bırakmayı hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu kültür sanat etkinlikleri elbette ki birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiği gibi gurbette, şehir dışında bulunan kıymetli vatandaşlarımızın da bir araya gelmesine vesile olmaktadır. Kiraz festivali, çiftçilerimizin, üreticilerimizin 1 yıl boyunca alın teriyle, emekle ürettikleri ürünleri inşallah burada tanıtma ve satış anlamında da önemli bir vesile olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılı aşkın sürede eğitimden ulaştırmaya, sanayiden tarıma, sosyal hizmetlerden gençlik hizmetlerine kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini anlatan Akkoyun, Yeşilli'nin de bu hizmetlerden payını almaya devam edeceğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Akkoyun, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun yıllardır ülkemizdeki güvenlik politikaları huzurun sağlanmasına katkı sağlamıştır. Gelinen noktada da Terörsüz Türkiye süreci bu huzur ortamının pekişmesi için çok önemli bir fırsattır. Bu topraklarda barışımıza, kardeşliğimize, birliğimize sahip çıkacağız. Terörsüz Türkiye sürecini de fırsat bilerek inşallah tarihimizden aldığımız birlik, beraberlik mirasını yaşatacağız, yaşayacağız. Gelecek nesillere de miras bırakacağız."

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da kirazın ötesinde Yeşilli halkının birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirecek 3 günlük festival için bir araya geldiklerini ifade etti.

Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, festivalin ilçenin adını duyuran ve kirazın bereketini taçlandıran önemli bir vizyon projesi olduğunu belirterek, "Bu festival sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kültürel bağların kurulduğu, sanatın ve kardeşliğin harmanlandığı, ilçemizin tarımsal ve turistik potansiyelinin sergilendiği bir vitrindir." şeklinde konuştu.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından festival, Yusuf Karaboğa ile Cezayirli müzik grubu Tisilawen konseriyle son buldu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "Dünyanın En Uzun Adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Yeşilli Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika

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