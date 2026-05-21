Yeşilova'da Öğrencilerden Kitap Okuma Etkinliği

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ilkokul öğrencileri, kitap okuma alışkanlığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla halk pazarında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Yeşilova Kaymakamlığı koordinesinde, Hürriyet İlkokulu "Kalpten Kalbe İyilik Ekibi" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 4. sınıf öğrencileri, pazar alanında kurulan sıralarda kitap okudu.

Etkinliğe Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erhan Sönmez de katılarak öğrencilere destek verdi.