Yeşilyurt'ta Devlenen Ağaçlar Kaldırıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçlar, vatandaşlar tarafından kaldırıldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Yeşilyurt-Çamlıbel kara yolunda Çubuklu köyü yakınlarında yola devrilen ağaçlar, trafiğin aksamasına yol açtı.
Ağaçlar, yoldan geçenler tarafından kaldırılarak ulaşımın devam etmesi sağlandı.
