Yeşilyurt'ta Kur'an Kurslarına Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta Kur'an Kurslarına Sıfır Atık Eğitimi

Yeşilyurt\'ta Kur\'an Kurslarına Sıfır Atık Eğitimi
13.07.2026 12:59
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Malatya'da öğrencilere çevre bilinci kazandırmak için sıfır atık eğitimi veriliyor.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kur'an kursuna katılan öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi.

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Kur'an kurslarındaki öğrencilere eğitimler veriyor.

Yaz döneminde ekipler tarafından öğrencilere camilerde ziyaret edilerek sıfır atık eğitimlerine katılıyor.

Çevre Mühendisleri tarafından öğrencilere, iklim değişikliğinin nedenleri ve dünyaya etkileri, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, su ve enerji tasarrufu, geri dönüşümün önemi ile sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamdaki yeri anlatılıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, öğrencilere eğitim ve öğretim sürecinde başarılar diledi.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemli olduğunu belirten Oruç, "Doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve tüm doğal zenginliklerimizi koruyabilmenin yolu bilinçli nesiller yetiştirmekten geçiyor. Bu nedenle çocuklarımızın erken yaşta çevre bilinci kazanmasını çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilyurt'ta Kur'an Kurslarına Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

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