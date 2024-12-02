Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava etkili oldu.
Kar yağışının ardından ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.
İlçede bugün ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü.
Birçok araç sahibi soğuk havanın etkisi ile araçlarını çalıştıramadı.
Son Dakika › Güncel › Yeşilyurt'ta Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
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