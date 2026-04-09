Kanserle Mücadeleyi Sahneye Taşıyan Oyun: İçinden Geldiği Gibi Yaşa

09.04.2026 13:54
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tiyatro eğitmeni Yeşim Aykut, kendi kanser deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı 'İçinden Geldiği Gibi Yaşa' adlı oyunu sahneye taşıdı. Oyun, hem komedi hem de dramatik unsurlar içeren gerçek hikayelerle izleyicilere umut aşılıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan tiyatro eğitmeni Yeşim Aykut, meme ve tiroid kanseriyle savaşını tamamıyla gerçek kesitlerden oluşan "İçinden Geldiği Gibi Yaşa" adlı eserle sahneye taşıdı. Kahkaha ve gözyaşının iç içe geçtiği oyunu hem yazan hem de başrolünü üstlenen Aykut, sanatın iyileştirici gücüyle kanser hastalarına pes etmemeleri için umut aşılıyor.

Gölcük Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunda, iki çocuk annesi Aykut'un yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı eserde; Erdem Aykut, Gizem Yavuz, Hakan Küçük, İrem Küçük ve Mesut Engin de rol alıyor. İlk perdesi komedi, ikinci perdesi dramatik unsurlar barındıran eser, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Aykut, oyunun tamamıyla yaşanmış öykülerden oluştuğunu belirterek, "Kendi hayat hikayemin bulunduğu bir oyun. O yüzden birilerine dokunabilmek istedim" dedi. Oyunu yazmaya başladığında meme kanseri olduğunu, ardından annesini kanserden kaybettiğini ve tiroid kanseri geçirdiğini anlatan Aykut, "İnsanlar asla umutsuz olmamalı, yarına her zaman umutla bakmalıyız" diye konuştu.

Sanatın kendisini hayata bağladığını vurgulayan Aykut, hastalık döneminde bile sanattan kopmadığını, bunun onu motive ettiğini söyledi. Oyunda başrolün eşini canlandıran Hakan Küçük ise, "İzleyen herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği; hem duygusal hem komik hem de düşündürücü bir eser" ifadelerini kullandı.

Oyunun konusu, Aykut'un kendi yaşam mücadelesinden izler taşıyor. 35 yaşındaki Zeynep karakterinin kanser teşhisiyle sarsılan dünyası, eşi Umut'un desteğiyle umuda dönüşüyor. Yan karakterlerin güçlü öyküleri de oyuna farklı bir boyut katıyor, izleyicilere ilham veriyor.

