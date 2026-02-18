Yeter Gültekin'e Taziye Mesajı - Son Dakika
Yeter Gültekin'e Taziye Mesajı

18.02.2026 18:12
DEM Parti Başkanı Tülay Hatimoğulları, Yeter Gültekin'in vefatını ve mücadelesini anarak başsağlığı diledi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Hasret'in emaneti, Madımak'ın sönmeyen ateşi ve Yeter Gültekin'in onurlu mücadelesi artık bizlere emanet. Devri daim olsun" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, vefat eden Yeter Gültekin'e sosyal medyadan taziye mesajı yayımlayarak şunları kaydetti:

"Madımak'ta katledilen Hasret Gültekin'in kıymetli eşi Yeter Gültekin'in Hakk'a yürüdüğü haberini üzülerek aldım. Yeter Gültekin, 33 yıldır yalnızca Hasret Gültekin için değil, Madımak'ta yitirdiğimiz tüm canlarımız için adalet mücadelesini kararlılıkla sürdürdü. 33 yıllık adalet nöbeti bugün sonsuzluğa devroldu… Hasret'in emaneti, Madımak'ın sönmeyen ateşi ve Yeter Gültekin'in onurlu mücadelesi artık bizlere emanet. Devri daim olsun."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yeter Gültekin'e Taziye Mesajı
