Yetimlerden Umreye Bisikletle Yolculuk - Son Dakika
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Yetimlerden Umreye Bisikletle Yolculuk

Yetimlerden Umreye Bisikletle Yolculuk
25.06.2026 16:48
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Alexandre Lauwers, yetimlere destek için bisikletle umre yolculuğuna çıkarak İstanbul'a ulaştı.

Belçika'da yetimhanede büyüyen 26 yaşındaki Alexandre Lauwers, yıllardır kurduğu bisikletle umre yolculuğu hayalini, dünyadaki yetim çocuklara destek olmayı amaçlayan bir yardım kampanyasıyla birleştirerek çıktığı yolculuğunda İstanbul'a ulaştı.

Belçika'da dünyaya gelen ve 8 yıl önce Müslüman olan Lauwers, bisikletle umreye gitme hayali için pedal çevirmeye başladığı yolculuğunun 30'uncu gününde İstanbul'a vardı.

Lauwers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşına kadar yetimhanede yaşadığını, 2018 yılında Müslüman olduğunu söyledi.

Umreye bisikletle gitmenin uzun yıllardır hayali olduğunu dile getiren Lauwers, yolculuğa arkadaşının da katılacağını ancak hastalandığı için gelemediğini, bu nedenle umre yolculuğuna tek başına çıktığını anlattı.

Lauwers, Belçika'dan hareket ettikten sonra Hollanda, Bulgaristan ve Yunanistan'dan geçtiğini aktararak, "İstanbul'da üç gün kalarak tarihi mekanları ve camileri ziyaret edeceğim. Daha sonra bisikletimle Antalya'ya 9 günde geçeceğim. Oradan da uçakla Ürdün'e geçeceğim. Ürdün'den ise bisikletle Mekke'ye devam edeceğim." diye konuştu.

Yolculuğu boyunca birçok ülkede insanların kendisine sevgi ve destek gösterdiğini belirten Lauwers, Belçika'dan İstanbul'a yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdiğini, İstanbul'dan Antalya'ya yaklaşık 850 kilometre, Ürdün'den Suudi Arabistan'a ise yaklaşık 1500 kilometre pedal çevireceğini kaydetti.

Lauwers, yetimhane projesi kapsamında yolculuk öncesinde sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasının beklediğinden daha fazla ilgi gördüğünü, arkadaşlarının da projeye önemli destek verdiğini söyledi.

Bağış yapmak isteyenlerin Humanitarian Relief Belgium (HRB) adlı yardım kuruluşu aracılığıyla kampanyaya katkıda bulunabileceğini aktaran Lauwers, yolculuktaki en büyük hedefinin umre ibadetini yerine getirmek, Allah'a daha da yakınlaşmak ve dinini daha iyi öğrenmek olduğunu ifade etti.

Lauwers, 30 gündür yolda olduğunu, yolculuğunu iki ay içinde tamamlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İstanbul, Belçika, Güncel, Kültür, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yetimlerden Umreye Bisikletle Yolculuk - Son Dakika

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