Yılan Doğal Ortamına Bırakıldı

BURDUR'da vatandaşların sokakta gördüğü yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Dün saat 23.00 sıalarında Şirinevler Mahallesi'nde vatandaşların sokakta yılan gördükleri ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan aramalarda bulunan yılan ekipler tarafından alınarak doğal ortamına bırakıldı.
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