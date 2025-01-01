Yılbaşı Milli Piyango Çekilişinde 600 Milyon TL'lik İkramiye Kazanan Numarası Açıklandı

Güncel

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye olan 600 milyon TL kazanan rakam belli oldu.

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde; amorti rakamlar 2 ve 7 olarak belirlenirken, rekor ikramiye olan 600 Milyon TL'yi kazanan biletin numarası '1052448'oldu.