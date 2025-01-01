Milli Piyango yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye olan 600 milyon TL kazanan rakam belli oldu.
Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde; amorti rakamlar 2 ve 7 olarak belirlenirken, rekor ikramiye olan 600 Milyon TL'yi kazanan biletin numarası '1052448'oldu.
Son Dakika › Güncel › Yılbaşı Milli Piyango Çekilişinde 600 Milyon TL'lik İkramiye Kazanan Numarası Açıklandı - Son Dakika
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