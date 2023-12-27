 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yılbaşı öncesi denetimler yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yılbaşı öncesi denetimler yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi 81 ilde market, kuru yemişçi ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde asgari teknik ve hijyenik koşullar, ürünlerin izlenebilirliği, çalışanların hijyen belgesi gibi konular kontrol edildi. Denetimler sonucunda 30,6 milyon TL civarında işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Yılbaşı öncesi denetimler yapıldı
27.12.2023 - 14:26,
Abone Ol

TARIM ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi 81 ilde market, kuru yemişçi ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Başkentte denetimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 320 kişilik ekiple yapıldı. Başkentin birçok noktasında yılbaşı öncesi kuru yemiş, unlu mamuller, beyaz et, alkollü ve alkolsüz içecek satış ve toplu tüketim yapılan restoranlar kontrol edildi. Bazı işletmelerde ürünlerden numune alındı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Ürünlerin bandrolleri ve faturaları da kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, işletmelerde asgari teknik ve hijyenik koşullar, fiziksel koşullar, ürünlerin izlenebilirliği, nereden geldiği, çalışanların hijyen belgesi, ürün etiket bilgileri olmak üzere Gıda Mevzuatı kapsamında denetimler yapıldığını söyledi. Korkmaz, bunun dışında nihai olarak içeriğini kontrol etmek amacıyla da ürünlerden numuneler aldıklarını belirtti.

'30,6 MİLYON TL YAPTIRIM UYGULANDI'

Korkmaz, 12 Eylül'den itibaren Ankara'da 30 bin, yılın tamamında da 103 bin civarında denetim yapıldığını, bu denetimlerde 6 bin 400 civarında uygunsuzluk tespit edildiğini belirtti. Denetimlerde, ürünlerden alınan 3 bin 750'nin üzerinde numunenin bakanlık yetkili laboratuvarlarda analiz edildiğini ve bunlarda da 320 civarında uygunsuzluk saptandığını söyleyen Korkmaz, "Genel anlamda baktığımızda hem iş yeri şartlarının uygun olmaması, hem çıkan numunelerin uygunsuzluğu sebebiyle ilimizde 30,6 milyon TL civarında işletmelere idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 33 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Denetimler etkin ve hızlı bir şekilde devam edecek. Zaman zaman ifade ediyoruz en büyük denetçi esasında tüketicidir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak denetimleri biz sürekli yapıyoruz. Ancak tüketicimizden gelen talepler de bizim için son derece önemlidir. Tüketiciler satış noktalarında, tüketim noktalarında herhangi bir alışverişte bir sorunla karşılaştığı zaman bu talebi lütfen ALO 174 hattına ya da müdürlüklerimize bildirsinler. İlgili gıda kontrol görevlisi, derhal gidip gerekli yerde denetim yapar gerekiyorsa numune alır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılbaşı öncesi denetimler yapıldı - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
Gazze'de gizemli hastalık! İsrailli asker mantar enfeksiyonundan öldü Gazze'de gizemli hastalık! İsrailli asker mantar enfeksiyonundan öldü
13:48
Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 Gazze'de gizemli hastalık! İsrailli asker mantar enfeksiyonundan öldü
13:48 Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:07:27. #1.11#
SON DAKİKA: Yılbaşı öncesi denetimler yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement