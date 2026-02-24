Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, şehit Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, şehit Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, şehit Samet Çaldır\'ın ailesiyle iftar yaptı
24.02.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mersin'in Mut ilçesinde 2020'de şehit olan Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mersin'in Mut ilçesinde 2020'de şehit olan Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, 2020'de Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Er Samet Çaldır'ın Karapınar Mahallesi'ndeki aile evine misafir oldu.

İftarını şehit ailesiyle birlikte yapan Yılmaz, şehidin oğlu Abdulsamet Çaldır ile sohbet etti.

Şehit babası Zülküf Çaldır, Başkan Oktay Yılmaz'ın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir hafta önce rüyamda Cumhurbaşkanımızı görmüştüm. Evimize misafirliğe gelmişti, uzun uzun konuştuk. Sonra da siz geldiniz Başkanım." ifadesini kullandı.

Şehit babasının gördüğü rüya karşısında duygulandığını aktaran Yılmaz da şunları kaydetti:

"Siz rüyayı gördünüz, ardından da biz çıkıp geldik. Demek ki sizleri ziyaret etmek için Rabbim bizleri görevlendirmiş. Şehitlerimiz vatanımızın, bayrağımızın ve birliğimizin teminatıdır. Şehitlerimizin emaneti olan aileleri de bizim başımızın tacıdır. Ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Şehidimizin evladının bahtını açık etsin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Kapımız da gönlümüz de size daima açık. Ne zaman isterseniz, o kapıyı vurmadan içeri girebilirsiniz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Mersin, İftar, Mut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, şehit Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika

Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:58:53. #7.13#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, şehit Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.