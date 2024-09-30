Yıldırım Çarpması: 1 Ölü

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Serik'te yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahmanlar Mahallesi'nde arazide traktörle tarla süren Selahattin Erol (17), yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yakınlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Erol'u Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erol, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.