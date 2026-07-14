Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Olay, 23 Haziran’da Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu
Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını suladığı sırada
yıldırımın isabet ettiği Ali Beyazıt ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk
müdahalesi yapılan Beyazıt, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Beyazıt, yoğun bakım
ünitesinde tedavi altına alındı.
Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Ali Beyazıt,
doktorların tüm müdahalelerine rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
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