Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti





Olay, 23 Haziran’da Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu

Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını suladığı sırada

yıldırımın isabet ettiği Ali Beyazıt ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk

müdahalesi yapılan Beyazıt, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Beyazıt, yoğun bakım

ünitesinde tedavi altına alındı.





Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Ali Beyazıt,

doktorların tüm müdahalelerine rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.