Yıldırım Düşmesi Yangın Çıkardı

Kastamonu'da yıldırım düşmesi nedeniyle iki katlı evin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkeze bağlı Hallaçlı köyünde Mehmet Başören'e ait iki katlı evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, evin çatısı ile ikinci katında büyük çapta hasar oluştu.