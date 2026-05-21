Yili Grubu'ndan Cambridge'de İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yili Grubu'ndan Cambridge'de İşbirliği Anlaşması

21.05.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yili Grubu, Cambridge Üniversitesi ile inovasyon projeleri için işbirliği anlaşması imzaladı.

LONDRA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çinli süt ürünleri şirketi Yili Grubu ile Cambridge Üniversitesi'nin temsilcileri İngiltere'nin Cambridge kentinde işbirliği anlaşması imzaladı, 18 Mayıs 2026.

Yili Grubu, kısa süre önce İngiltere'nin Cambridge kentinde Küresel İnovasyon Öncüsü Girişimi'ni başlattı. 13 önemli inovasyon projesini tanıtan şirket, Cambridge Üniversitesi ve Springer Nature ile işbirliğini de genişletti.

Yili ve Çin Ulusal Süt Ürünleri Teknolojik İnovasyon Merkezi tarafından ortaklaşa başlatılan girişim, süt ineği yetiştiriciliği, yem dönüşümü, akıllı çiftçilik, ileri işleme teknolojileri, fonksiyonel bileşenler, kalite ve güvenlik kontrolü ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri de dahil olmak üzere süt ürünleri sanayi zincirinin temel alanlarını kapsıyor. (Fotoğraf: Ray Tang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yili Grubu'ndan Cambridge'de İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:37:44. #7.13#
SON DAKİKA: Yili Grubu'ndan Cambridge'de İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.