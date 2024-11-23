Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması Sonuçlandı

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Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

GGC'den yapılan açıklamaya göre, mesleki çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserleri taçlandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin değişik yerlerinden çok sayıda eser jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye alındı.

Yarışma sonucunda çeşitli dallarda 12 eser birinciliğe layık görüldü, 7 esere ise mansiyon ödülü verildi.

AA'ya 3 ödül

Yarışmada, yazılı haber dalında Anadolu Ajansı'ndan (AA) Aziz Aslan'ın, "Sallama çay tartışması işverene 77 bin liraya mal oldu" haberi mansiyon ödülü elde etti. Görüntü dalında Rıdvan Korkulutaş'ın "Bingöllü ressamın taş tozundan yaptığı eserler Paris'e uzandı" görüntüsü ile fotoğraf dalında Bestami Bodruk'un "AFAD timi KBRN tehditlerine etkin müdahale için kondisyon eğitimi alıyor" fotoğrafı birincilik ödülüne layık görüldü.