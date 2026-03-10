Yılın En İyileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ekonomi gazetesinin kültür, sanat ve yaşam dergisi Kitap tarafından verilen "Yılın En İyileri Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

Bir otelde toplanan seçici kurullar, bu yıl edebiyat, iş dünyası, polisiye ve gastronomi olmak üzere 4 dalda 16 kategoride 17 ödül belirledi. Ödüller, kazananlara kasım ayında düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celal, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal'dan oluşan seçici kurul, yılın telif ve çeviri kitapları ile yayınevi ve emek ödüllerini belirledi.

"Yılın Telif Kitabı" ödülü Gaye Boralıoğlu'nun "Her Şey Normalmiş Gibi" (İletişim Yayınları) romanının, "Yılın Çeviri Kitabı" Ergin Altay'ın Türkçeye kazandırdığı Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin "Yazarın Günlüğü" (2 Cilt) (İletişim Yayınları) kitabının, "Yılın Yayınevi" ödülü Yordam Kitap'ın, "Ömür Boyu Emek Ödülü" Yalvaç Ural'ın oldu."

"İş Dünyası Kitapları" seçici kurulu 6 kategoride 7 ödül verdi"

Burak Önder, Didem Eryar Ünlü, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar'dan oluşan "İş Dünyası Kitapları" seçici kurulu 6 kategoride 7 ödül verdi.

Metinlerini İzzeddin Çalışlar'ın yazdığı "Bir Vakko Kitabı" eseri "Yılın Kurumsal Tarih Kitabı" ödülüne, Gökhan Akçura'nın "Dünyalı Olmak-Mudo'nun Reklam Tarihine Bir Yolculuk" ile Nuri M. Çolakoğlu'nun "Olmazı Oldurmak-Deri Modasında Dünya Markası Olma Yolunda DESA'nın İlham Veren Hikayesi" de "Yılın Girişim Öyküsü Kitabı" ödülüne değer görüldü.

"Ekonomi Gazeteciliğine Bilimsel Katkı Ödülü" Osman Ulagay'ın "Bir Ömrün Aynasında-Türkiye'de 82 Yıl" adlı eserine verilirken Mehmet Tevfik Nane'nin "Size Anlatacaklarım Var-Değer Yaratmaya Adanmış İniş Çıkışlarla Dolu Bir Yaşam Yolculuğu" eseri "Yılın Liderlik Kitabı", Özge Öner'in kaleme aldığı "Herkes Biliyor Geminin Su Aldığını-Türkiye'nin İktisadi ve Siyasi Ahvali" kitabı "Yılın İktisadi ve Toplumsal Analiz Kitabı", Hilmi Güvenal'ın "Kuartet-Belirsizlik Çağında Etkin Karar Alma Sanatı" ise "Yılın İş Yönetimi Kitabı" seçildi."

Polisiye dalında üç ödül verildi

Didem Ardalı Büyükarman, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün, Hülya Balcı ve Sevin Okyay'dan oluşan "Yılın Polisiye Kitabı" seçici kurulu, 3 kategoride ödül verdi.

Tuna Kiremitçi "Kumarbaz" eseriyle "Yılın Telif Polisiye Kitabı" ödülü, Selin Bak "Sonsuzluk Kapanı" ile "Yılın Polisiye İlk Roman" ödülü, Özlem Özdemir de "Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü"nün sahibi oldu.

Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç'tan oluşan seçici kurul, Refika Birgül'ün proje sahibi ve yönetmeni olduğu "Miras-Türk Mutfağı Teknikleri 1" adlı eseri "Yılın Gastronomi Kitabı" ödülüne, Metro Türkiye Gıda Kategori ve Coğrafi İşaretler Müdürü Birol Uluşan'ı "Gastronomi Kültürü Emek Ödülü"ne, Arter Yayınlarını ise "Yılın Kurumsal Yayınevi" ödülüne değer gördü.