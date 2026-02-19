Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması
19.02.2026 11:37
Dr. Furkan Soner Taş, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve önemli fotoğrafları seçti.

Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taş, beraberindeki 112 Acil Sağlık ekipleriyle, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Furkan Soner Taş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'ın "Yasaya karşı" karelerini tercih eden Taş, "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını oyladı."

Taş, her biri ayrı anlam taşıyan fotoğraf karelerini çok beğendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli gurur AA'nın dünyanın her yerinde olup biteni en hızlı ve doğru şekilde aktardığını ifade eden Taş, bu anlamda "Yılın Kareleri" oylamasının da çok önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

