Yılkı Atları İçin Su Taşıma Çalışması

Karaman'da yılkı atlarının yaşanan kuraklık nedeniyle susuz kalmaması için bölgeye tankerle su taşındı.
Karaman Belediyesi, Karadağ bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken yılkı atları için çalışma başlattı.
Yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için bölgeye getirilen su tankerinden yalaklara su basıldı.
Yaban hayvanlarının korunması için su taşıma çalışmalarına devam edileceği bildirildi.
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