Yılkı Atları Kar Altında

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Yaylada kar altında yiyecek arayan yılkı atları böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da ki yaylalarda kar altında yiyecek arayan yılkı atları dron ile havadan görüntülendi.

Ürkeklikleri sevimlilikleri ile bilinen yılkı atları Emirdağ ilçesi Yellibel Yaylasındaki yılkı atları dron ile görüntülendi. Kar altındaki yayladaki arazide gezen yılkı atlarının yiyecek aradıkları gözlendi. Yılkı atı sürüsü ürkeklikleri ile dikkat çekerken, Atların dronu fark ederek sürekli yer değiştirdikleri gözlendi.