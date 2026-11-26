Yılmaz, 199 milyar lirayı aşan ödemelerde Hazineden tek kuruş çıkmadığını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, 199 milyar lirayı aşan ödemelerde Hazineden tek kuruş çıkmadığını ifade etti. Ödemelerin fonlardaki likit kaynaklar kullanılarak, ayni ödemelerle veya geri kazanım hesaplarındaki birikimlerle yapıldığını kaydetti.
Yılmaz: "199 milyar lirayı aşkın ödemede bir tek kuruş Hazineden yapılmamıştır. Bütün ödemeler, fonlardaki likit kaynaklar kullanılarak ayni ödemelerle veya geri kazanım hesaplarındaki birikimlerle gerçekleştirilmiştir"
Kaynak: AA
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