Yılmaz, 455 bin 758 tekil yatırımcının yüzde 98'ine ödeme yapıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapıldığını yaptığı açıklamada belirtti. Yılmaz, bunun tekil yatırımcıların yüzde 98'ine tekabül ettiğini de belirtti.
Yılmaz: "Toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların yüzde 98'ine tekabül etmektedir"
Kaynak: AA
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