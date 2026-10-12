Yılmaz, 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyledi. A1 Capital, Bulls ve Pardus'un tasfiye edildiğini, 7 şirketten 3'ünün ayrıldığını, 4 şirketin kaldığını belirtti.
Yılmaz: "46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi. 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu, 4 şirket kaldı."
Kaynak: AA
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