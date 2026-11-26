Yılmaz'a göre 199 milyarı aşkın ödemede bütçe ve hazineden tek kuruş çıkmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, nakdi olarak 21 bin 723 kişinin 1 milyon lira ara ödeme aldığını, ayni ödemeler de hesaba katıldığında bu sayının 40 bini aştığını söyledi. Yılmaz, 199 milyarı aşkın ödemede bütçeden ve hazineden tek kuruş çıkmadığını belirtti.
Yılmaz: "Nakdi olarak 21 bin 723 kişi 1 milyon lira ara ödeme almıştır. Ayni ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40 binin üstüne çıkmaktadır. Bu 199 milyarı aşkın ödemede tek kuruş bütçemizden, hazinemizden ödeme yapılmamıştır"
Kaynak: AA
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