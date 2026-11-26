Yılmaz: "Nakdi olarak 21 bin 723 kişi 1 milyon lira ara ödeme almıştır. Ayni ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40 binin üstüne çıkmaktadır. Bu 199 milyarı aşkın ödemede tek kuruş bütçemizden, hazinemizden ödeme yapılmamıştır"