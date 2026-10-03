Yılmaz'a göre eylül ihracatı yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eylül ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaşırken, yıllıklandırılmış ihracatımız 283,7 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine yükselmiştir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, eylül dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Küresel ticaretin, jeopolitik gerilimler, korumacılık eğilimleri ve tedarik zincirlerindeki belirsizliklerle sınandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Yılmaz, böyle bir dönemde ihracatın ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya devam ettiğini vurguladı.

Yılmaz, güçlü ihracat performansının, dış dengedeki kazanımların korunmasına katkı sağlarken büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir bir kompozisyonda ilerlemesini de desteklediğini belirterek, "Eylül ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaşırken, yıllıklandırılmış ihracatımız 283,7 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine yükselmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın da artmaya devam ederek 409 milyar doları aştığını tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin konumunu daha da güçlendireceğiz"

Bu performansın, küresel talebin zayıf seyrettiği ve başlıca ticaret ortaklarının büyüme görünümünün baskı altında olduğu bir dönemde elde edilmesinin, üretim altyapısının gücünü ve ihracat pazarlarındaki çeşitlenmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payını artırırken firmaların yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracaklarını, küresel değer zincirlerinde daha yüksek katma değer üreten aşamalarda yer almalarını destekleyeceklerini de belirterek, "Üretim kapasitemizi teknoloji, yenilikçilik ve beşeri sermayemizle güçlendirerek daha rekabetçi ve yüksek katma değerli bir ihracat yapısına ulaşmayı amaçlıyoruz. İhracatın büyümeye ve istihdama katkısını artırırken, oluşturduğu ekonomik değerin vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.