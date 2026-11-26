Yılmaz, bugüne dek 45 milyar liranın üzerinde geri kazanım tahsilatı sağlandığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, geri kazanım hesaplarından bugüne dek 45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlandığını bildirdi. Bu açıklamaya göre söz konusu tutar, geri kazanım hesapları kapsamında bugüne kadar elde edilen toplam tahsilatı yansıtıyor.
Yılmaz: "Bugüne kadar geri kazanım hesaplarından toplam 45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlanmıştır"
Kaynak: AA
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