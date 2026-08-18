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Büyükerşen'in kardeşi vefat etti

Büyükerşen\'in kardeşi vefat etti
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Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen hayatını kaybetti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce taziye mesajı yayımladı.

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen vefat etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Güzin Büyükerşen'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ünlüce mesajında, "Kıymetli Hocamız Yılmaz Büyükerşen'in sevgili kardeşi Güzin Büyükerşen'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta değerli Hocamız Yılmaz Büyükerşen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükerşen'in kardeşi vefat etti - Son Dakika

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