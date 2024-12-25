Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Kazakistan'a başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Yılmaz'dan Uçak Kazası İçin Taziye - Son Dakika
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