Yılmaz, DDK işinin kapsamının genişletildiğini, denetimin süratle biteceğini dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, denetimin en kısa sürede ve süratle tamamlanacağını açıkladı. Yargı sürecindeki işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulunun çalışma kapsamının da genişletildiğini kaydetti.
Yılmaz: "Denetim mümkün olan en kısa sürede ve süratle tamamlanacaktır. Olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulunun çalışmasının kapsamı da genişletilmiştir"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?