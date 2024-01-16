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Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi 25 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi 25 Ocak'ta başlıyor

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünü oynadığı ve kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. Dizinin afişi de yayınlandı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. İnci Taneleri kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Yılmaz Erdoğan\'ın İnci Taneleri dizisi 25 Ocak\'ta başlıyor
16.01.2024 - 16:22,
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Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümü ile Kanal D'de ekrana gelecek.

Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği 'Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan İnci Taneleri, ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği ve ekrana gelmek için gün sayan dizinin birinci bölümünden görüntülerin de yer aldığı fragman yayınlandı.

DİZİNİN AFİŞİ DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

BKM imzalı dizinin afişi de görücüye çıktı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem Yücedağ'ın kaldığı otelde yapılan afiş çekiminde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı.

İnci Taneleri kadrosunda bulunan genç oyuncu Kubilay Aka'da ilk kez afiş ile izleyici karşısına çıktı. Binlerce yorum ve beğeni alan afiş bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi 25 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika
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