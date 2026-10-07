Yılmaz, fon tasfiyesinde milletin kaynağının kullanılmayacağını yineledi - Son Dakika
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Yılmaz, fon tasfiyesinde milletin kaynağının kullanılmayacağını yineledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, fon tasfiyesinde milletin kaynağının kullanılmayacağını, hukuksuz işlemlerden el konulan varlıkların yatırım sahiplerine iade edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyede ana paraya yoğunlaşan bir yöntemimiz var. Belli büyüklüklerden bahsediyoruz ama aslolan sisteme giren paranın büyüklüğüdür. Manipüle edilmiş bir şekilde çok yüksek rakamlara çıkarılmış değerler gerçek kaybı bana göre yansıtmamaktadır. Aslolan o ana para ve onun karşılık geldiği değerdir. Bu konuda da elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz." dedi.

Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında bilgi verdiği TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına AK Parti'den ve AK Parti Grubu'ndan isimlerin katılmasına yönelik eleştiriye yanıt veren Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş'ı toplantıya kendisinin davet ettiğini aktardı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hükümetin doğrudan kanun teklif etme yetkisinin olmadığını, sadece bütçe kanununu gönderebildiğini belirterek, "Dolayısıyla bir kanun teklif edilecekse bunu grubumuzla çalışmak durumundayız. Bir kanuni düzenleme tartışması varsa parti grubumuzla birlikte bu çalışmayı yapmak durumundayız. Bu kapsamda da ilgili arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Onlarla birlikte konuşuyoruz. Çünkü yeni sistemin yapısı bu şekilde." diye konuştu.

Fonların tasfiye sürecinde milletin kaynağının kullanılmayacağını yineleyen Yılmaz, "Ancak fonların kendi kaynakları, haksız kazanç olarak elde edilip fahiş fiyat, fahiş gelir olarak elde edilen kazançlardan geri alınanlar kullanılacak. Ayrıca yine hukuksuz işlemlerden kaynaklı el konulan varlıklar, gayrimenkuller değerlendirilerek yatırım sahiplerine hakları olabildiğince iade edilmiş olacak. Olağanüstü tasfiyede ana paraya yoğunlaşan bir yöntemimiz var. Şu noktanın da bilgi olarak sadece altını çizmek isterim: Belli büyüklüklerden bahsediyoruz ama aslolan sisteme giren paranın büyüklüğüdür. Manipüle edilmiş bir şekilde çok yüksek rakamlara çıkarılmış değerler gerçek kaybı bana göre yansıtmamaktadır. Aslolan o ana para ve onun karşılık geldiği değerdir. Bu konuda da elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üst düzey kamu görevlilerinin çeşitli kurullarda görev almasına dair eleştirilere ilişkin konuşan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu hukuki bir sorun değil ama sakıncaları olabilecek bir durum şeklinde gündem oldu. Bu konularda, işte sistemi iyileştirici adımlardan biri olarak belki, bu konuları da geleceğe dönük tartışmamız lazım. Hiçbir arkadaşımızı suçlayarak söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kişisel olarak da Devlet Denetleme Kurulu Başkanımıza da güveniyoruz. Kendisi de yapmıyor ayrıca denetlemeyi. Sonuçta oradaki müfettişler yapıyor. Ama geleceğe dönük olarak bu konularda nasıl bir çerçeve oluşturulmalı, bunun da ben üzerinde düşünülmeye değer bir konu olduğunu ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA
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