Yılmaz, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin sahada olumlu ilerleme olduğunu ancak zor süreçler bulunduğunu söyledi. Yılmaz, sabırla süreci takip etmek ve adım adım hedefe yürümek gerektiğini ifade etti.
Yılmaz: " (Terör örgütü PKK'nın silah bırakması) Sahada olumlu ilerleme söz konusu ama zor süreçler. Sabırla süreci takip etmek ve adım adım hedefe yürümek gerekiyor"
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12.10.2026 11:54:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Yılmaz, PKK'nın silah bırakmasında olumlu ilerleme var ama zor süreçler dedi - Son Dakika
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