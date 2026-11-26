Yılmaz, sermaye piyasalarını korumanın kalkınma sürecinin parçası olduğunu belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, sermaye piyasalarını korumanın kalkınma sürecinin değerli bir parçası ve bakış açılarının önemli boyutu olduğunu ifade etti. Ona göre hastalıklı yapılardan kurtulan piyasalar yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecek.
Yılmaz: "Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. Bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız, yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir"
Kaynak: AA
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