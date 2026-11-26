Yılmaz: "Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. Bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız, yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir"