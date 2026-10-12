Yılmaz, Türkiye'nin sorunlarını uluslararası kuruluşa gitmeden çözdüğünü söyledi

Yılmaz, Türkiye'nin sorunlarını uluslararası kuruluşa gitmeden çözdüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, Türkiye'nin kendi sorunlarını başka bir güce veya uluslararası kuruluşa götürmeden çözdüğünü söyledi. Tam başarıya ulaştığında bunun dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi olacağını belirtti.
Yılmaz: " Türkiye, kendi sorunlarını başka bir güce, uluslararası kuruluşa götürmeden çözen bir ülke. Tam bir başarıya ulaştığında dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi olacak"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?