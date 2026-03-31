Yılmaz: Türkiye Yatırımcılar İçin Güven Veren Merkez

31.03.2026 12:41
Cevdet Yılmaz, YASED Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin istikrarlı yatırım ortamını vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) 45. Olağan Genel Kurulu'na katılarak yatırımcılarla bir araya geldi. Yılmaz, küresel belirsizliklere karşın Türkiye'nin istikrarı önceleyen politikalarla "güven veren bir merkez" olma özelliğini koruduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YASED'in 45. Olağan Genel Kurulu sonrası sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Derneğin, yatırımcı beklentilerini politika süreçlerine aktarma konusundaki işlevine dikkati çeken Yılmaz, yatırım ortamının iyileştirilmesinde bu yapının kritik bir rol oynadığını ifade etti. Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile birlikte YASED 45. Olağan Genel Kurulu'nda yatırımcılarımızla bir araya geldik. YASED'in yatırımcı beklentilerini politika yapma süreçlerine taşıyan köprü rolü, yatırım ortamımızın iyileştirilmesinde kritik önem taşıyor."

Küresel belirsizliklere rağmen; istikrarı önceleyen politikalarımız, reform irademiz ve stratejik konumumuzla ülkemiz, yatırımcılar için güven veren bir merkez olmayı sürdürüyor. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla yeşil dönüşüm ve yüksek teknoloji yatırımlarına odaklanarak bu cazibeyi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. YASED Başkanı ve üyelerine yatırım ortamımızın iyileştirilmesine sağladıkları katkılar için teşekkür ediyor, YASED ailesine 45'inci Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

