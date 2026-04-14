Yine Dur İhtarı: 379 Bin Ceza!

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 379 bin 888 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınar Mahallesi'ndeki denetimlerde B.K'nin (16) kullandığı 68 AL 121 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Atatürk Bulvarı'nda kovalamaca sonucu yakalandı.
Ehliyetsiz sürücüye 379 bin 888 lira ceza kesildi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
